Wie einzigartig Korsikas Naturqualitäten tatsächlich sind, glaubt man erst, wenn man einmal dort war. Keine andere Insel im Mittelmeer bietet derart eindrückliche Kontraste zwischen hochalpinen Landschaften im Landesinneren und karibisch anmutenden Küsten mit vielen kleinen Badebuchten und Sandstränden, wo man selbst im Hochsommer noch für sich alleine sein kann. Darüber hinaus ist Korsika reich an üppiger, grüner Vegetation und kulturellen Sehenswürdigkeiten.

Idyllisch, romantisch, wild und unberührt begeistert die Insel ihre Besucher. Naturliebhaber und Wanderbegeisterte lieben das Frühjahr, wenn die Macchia in voller Blüte steht und ihren Duft verströmt. Die Sommermonate sind besonders bei Badeurlaubern sehr beliebt, durchschnittlich zehn Sonnenstunden am Tag und angenehme Wassertemperaturen von circa 24 Grad bieten ideale Verhältnisse. Auch kulinarisch weiß die Insel zu überzeugen: Viele korsische Spezialitäten ähneln den Delikatessen aus Frankreich, doch die Küche Korsikas hat bei ihren Speisen und Getränken auch italienische Einflüsse sowie natürlich ihre ganz eigene Note. In der korsischen Küche mischt sich Italienisches, Spanisches, Provenzalisches und sogar Arabisches. Die Korsen verstehen es auch mit würzigen Kräutern richtig umzugehen!

Ob zu zweit oder mit der Familie – Korsika bietet den idealen Urlaub mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen Angebot! Ein echter Geheimtipp für alle, die abseits der üblichen touristischen Trampelpfade auf individuelle Art Urlaub machen wollen.

Angebote für Familien und Paare

Inmitten der bezaubernden Balange in einer der schönsten Regionen Korsikas gelegen befindet sich der „Störrische Esel“, mitten im Park und nur ein paar Gehminuten vom historischen Hafenstädtchen Calvi entfernt.

Gastfreundschaft wird hier groß geschrieben, professionelle deutschsprachige Betreuung und familienfreundliche Leistungen inklusive. Ab 10. Juni gibt es ein Kinderprogramm für die kleinen Gäste!

Erholung für Paare bietet die Ferienwohnung „A Merula“. Die „Adults only“-Unterkunft liegt in einer sehr gepflegten idyllischen Gartenanlage mit südländischem Flair. Sowohl der Sandstrand als auch die Altstadt von Calvi sind zu Fuß leicht erreichbar.

