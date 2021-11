Gewinnspiel und gratis Getränk für Abonnenten

„Advent im Park“ bietet eine Vielzahl an neuen Ausstellern, Pop-Up-Stores und regionaler Gastronomie. Zusätzlich überlegte sich das Veranstalterteam von HSG Events tolle neue Highlights für die ganze Familie – samt umfangreichem Covid19-Sicherheitskonzept.

Neben dem beliebten Weihnachtswald und SOS-Kinderdorf Wunschbaum für einen guten Zweck, dem interaktiven Nachhaltigkeits-Info-Pfad, der Christkindl-Werkstatt oder dem Strohspielplatz gibt es auch zwei neue Highlights im Kurpark Baden: Die Feuerstelle lädt ein zum gemütlichen Beisammensein und Grillen von Marshmallows. Beim neuen Motorik-Parkour für Kinder sind Geschicklichkeit und Balance-Gefühl gefragt. Zusätzlich gibt es hier gratis Bio-Äpfel von Adamah für Kinder.

Neben bereits bekannten Ausstellern kommen 2021 zahlreiche neue nachhaltige Aussteller dazu: Von Recycling-Deko Artikeln und Bio-Kosmetik über nachhaltige Mode und Accessoires, einer Pilzfarm für zu Hause oder regionales Kunsthandwerk ist alles dabei.

Projektleiter Nicolas Hold: „Nicht mehr lange bis zu Advent im Park – wir können es kaum erwarten und freuen uns schon sehr, unseren Gästen endlich unsere neuen Programmpunkte und Aussteller zu präsentieren!“

