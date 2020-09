Die Themengärten laden zum Flanieren, Entspannen und Genießen ein. Wie wäre es etwa mit einem Picknick im barocken Ambiente? Zudem sorgen Veranstaltungen für Unterhaltung für die ganze Familie. Das Drachensteigfest geht am 26. und 27. September über die Bühne. Das Showprogramm startet jeweils um 13 Uhr.

Drachen mit venezianischem Muster färben zu Musik von Vivaldi den Himmel über Schloss Hof ein, kunstvolle Fluggeräte entführen die Blicke der Gäste in luftige Höhen und Tierbilder werden in Form von Drachen am Himmel zu sehen sein.

Beim Herbstfest, am 10. und 11. Oktober wartet jede Menge Kunsthandwerk und Kulinarik. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Herbst-Basteln, Mit-Alpakas-Wandern, Ponyreiten oder Kutschenfahren.

Programmänderungen sind aufgrund von COVID möglich!

Sisi-Sonderausstelllung

Schloss Hof: „Sisis Sohn Rudolf“, Schloss Niederweiden: Sisi – Mensch & Majestät (täglich bis 20. November).

Sonderausstellung

„Schaufenster Europa – Das Banat entdecken” Eine Europäische Region in Geschichte und Gegenwart. Schloss Hof, bis 8. Dezember

