Tipps für ein gesundes Leben

Viel Obst und Gemüse essen, Wasser oder ungesüßte Tees trinken, sich regelmäßig bewegen – dass das wesentliche Faktoren für ein gesundes Leben sind, ist hinlänglich bekannt. Die Umsetzung gestaltet sich manchmal dann doch etwas schwierig. Wenn‘s dann noch zwickt und zwackt, ist guter Rat teuer. Tipps rund um die Leber liefert etwa das Buch „Eine starke Leber“.

Darin zeigt die Autorin, was Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Bluthochdruck mit einer geschwächten Leber zu tun haben, was der Leber gut tut und was ihr schadet.