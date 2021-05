Du brauchst:

Taschenrohling mit Schnalle und Futter, ausgewaschenen Metall-Kapseln, Splinten, Silber-Faden, Nähnadel, kleine Schere

Zuerst werden mit einem Holzbrett die Kapseln flachgedrückt. Gestartet wird mit dem Boden der Tasche, indem man in der Kapselmitte ein Loch macht und dieses mit dem Splint im Netz der Tasche befestigt. Nun geht es Reihe für Reihe nach ganz oben. In der Mitte der oberen Seite kann man die dazugehörige Schnalle montieren, die im Set dabei ist. Das Futter muss zum Abschluss noch auf der Innenseite mit Hilfe der Nadel und des Fadens festgenäht werden. Der Taschenrohling ist bei Bastel Gramm in Böheimkirchen erhältlich.

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht das Bastel Gramm-Team! Bei Fragen sind wir gerne für dich da.

www.bastel-gramm.at