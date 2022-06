Gratis Eis für Testleser und Abonnenten

Das Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ wird am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juni, beim Bezirksfest am Rathausplatz und in den Höfen der St. Pöltner Innenstadt groß gefeiert. An beiden Tagen wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten.

Foto: Marschik

Am Samstag mit dabei ist auch die NÖN. Von 11 bis 16 Uhr kommen vor dem NÖN-Büro in der Rathausgasse alle Eisliebhaber voll auf ihre Kosten. Jeder, der sich für ein Test-Abo entscheidet, bekommt eine gratis Eiskugel von EisLIEBHABER Robert Kickinger. Zusätzlich haben alle die Chance, einen von 100 Top-Preisen zu gewinnen.

Auch NÖN-Abonnenten kommen in den Genuss einer kühlen Erfrischung. Sie bekommen bei Vorlage ihrer AboClub-

Karte ebenfalls gratis eine Kugel Eis.