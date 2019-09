Der Herbst hat nicht nur seine goldene Seite: Jede Menge Laub pflastert im Herbst die Straße, der morgendliche Reif macht die Fahrbahn nass und rutschig, es ist wieder etwas nebelig am Morgen und am Abend. Da heisst es: Wer auf rutschiger Herbstfahrbahn unterwegs ist, sollte vorausschauend fahren, die Geschwindigkeit reduzieren und möglichst viel Abstand zum Vordermann halten.

Schäden im Lack und Metall

Der Herbst setzt aber auch den Autos zu, denn nasses Laub kann zu schweren Schäden im Lack und im Metall führen.

Blätter und Pflanzenreste landen großflächig auf dem Auto oder auch in sämtlichen Ritzen des Autos.

„In Kombination mit Flüssigkeit gibt das Laub Gerbsäure ab, die dann den Lack und das Metall des Autos angreift.

Vor allem, wenn schon Risse oder Kratzer am Auto vorhanden sind, kann die Feuchtigkeit schneller eindringen und zu Rost führen“, weiß Flamur Margataj. Und er rät: Generell sollte man das Laub immer herunterfegen, um Schäden vorzubeugen. Falls noch keine Lackschäden am Auto sichtbar sind, ist es empfehlenswert, den Lack mit Hartwachs zu versiegeln. „Ansonsten sollten Sie an Ihrem Auto hin und wieder eine Lackreinigung oder –politur vornehmen lassen“, empfiehlt der Experte.

