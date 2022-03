Bis 15. Mai im Citypark Graz: The Mystery of Banksy

Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium – Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarktes infrage zu stellen und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Abonnenten sparen bei der Ausstellung "The Mystory of Banksy - A Genius Mind" in Graz bares Geld!

Lesezeit: 2 Min