Bühnenunterhaltung für Groß und Klein bei den Herbsttagen Blindenmarkt

DER GRAF VON LUXEMBURG - OPERETTE VON FRANZ LEHÁR

Franz Lehárs lebensbejahende, glückssehnsüchtige, erotisch-flirrende und sehr humorvolle Meisteroperette „Wir bummeln durch’s Leben, was schert uns das Ziel?!“ Vom schicken Pariser Varieté mit Revuetänzerinnen und glamourösen Sängerinnen, einer turbulent-mondänen Hotelhalle mit Zigarren paffenden russischen Fürstinnen und närrisch-verliebten Fürsten, in das Maleratelier von jungen lebenslustigen Bohèmiens über den Dächern und immer wieder hinein in den Karnevalstrubel in die Strassen von Paris. Flirts, Intrigen und Verwechslungen, Große Gefühle und kleine Laster, hohe Noten und lange Beine, betörende Melodien und flotte Rhythmen - Franz Lehárs lebenssprühende, erotisch flirrende, glückssehnsüchtige, temperament- und humorvolle Meisteroperette „Der Graf von Luxemburg“!

Premiere 7. Oktober 2022, 19:30, Ybbsfeldhalle Blindenmarkt

EMIL UND DIE DETEKTIVE - THEATERSTÜCK VON ERICH KÄSTNER

„Der Mensch ist gut, hat man gesagt. Doch man darf es ihm nicht zu leicht machen, dem guten Menschen. Sonst kann es nämlich passieren, daß er schlecht wird“. So beginnt Erich Kästners humorvolle Detektivgeschichte, der den jungen gewitzten Emil Tischbein nach Berlin reisen läßt. Allein auf großer Fahrt wird Emil vom „Herrn im steifen Hut“ bestohlen, findet aber gleichaltrige Freunde, die ihm bei der Suche nach dem verschwundenen Geld helfen. Eine rasante Verfolgungsjagd durch die Großstadt beginnt und am Ende fängt die schlaue Rasselbande den Dieb.

Für Kinder so wichtige Anliegen wie Selbstvertrauen, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft werden thematisiert. Gemeinsam ist man stark und mit Mut und Witz besteht man auch in der Welt der Erwachsene.

Premiere 23. Oktober 2022, 19:30, Ybbsfeldhalle Blindenmarkt

