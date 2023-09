Blumen-Matinee 4 Euro Rabatt bei den Herbsttagen Blindenmarkt

Karl Ploberger Foto: Herbsttage Blindenmarkt, ORF

A ls Hommage an die Welt der Blumen und Blüten ist die Blumen-Matinee am 22. Oktober in Blindenmarkt konzipiert – vergünstigt für AboClub-Mitglieder!

Zwei Sängerstars – nämlich Reinet und Clemens Kerschbaumer – singen Arien, Schlager und auch ganz moderne Songs, in denen Blumen und Pflanzen eine wichtige Rolle spielen; dazwischen moderiert der bekannteste Gärtner der Nation, Karl Ploberger und packt aus seinem reichen Erfahrungsschatz Tipps, Tricks und Interessantes aus. Er meint: „Einen Garten zu gestalten ist wie ein Musikstück zu komponieren!“. Das Programm feiert Premiere in Blindenmarkt! AboClub-Vorteil: Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 4 Euro Rabatt auf den Eintritt unter Angabe der Abonummer für max. 2 Tickets pro Person (Karten nach Verfügbarkeit). Tickets im Vorverkauf über Kartenbüro 07473/666 80 und karten@herbsttage.at erhältlich.