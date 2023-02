Kultur erleben im Festspielhaus St. Pölten

Werbung

Mitten im Kulturbezirk der Stadt präsentiert sich das Festspielhaus St. Pölten als Ort der aktiven Begegnung von Tanz, Musik, Architektur und Kulturvermittlung. Neben internationalen Größen aus den Bereichen Tanz, Ballett und Circus heißt das Mehrspartenhaus Stars der Welt- und Unterhaltungsmusik willkommen und dient dem renommierten Tonkünstler-Orchester Niederösterreich als feste Residenz. Das Saisonprogramm erstreckt sich von September bis Juni und bietet neben fulminanten Saisoneröffnungen aus der Welt des Tanzes, stimmungsvollen Konzerten im Advent sowie dem traditionellen Neujahrskonzert zahlreiche saisonale Höhepunkte.

Ein facettenreiches Kulturvermittlungsangebot bietet dem Publikum über jegliche Altersgruppen oder soziale Hintergründe hinweg die Möglichkeit, mehr über die besuchte Veranstaltung zu erfahren oder selbst aktiv zu werden.

Diese Grundhaltung spiegelt sich auch in der zeitgenössischen Architektur des von Klaus Kada entworfenen Gebäudes wider: Mit den zahlreichen Blickfeldern nach außen und ins Innere öffnet sich das Festspielhaus St. Pölten in alle Richtungen. Nicht nur im Hinblick auf Kunst und Kultur, sondern auch gegenüber all jenen Menschen, die es besuchen und mitgestalten.



Alle gegen einen! Gabriel von Eisenstein ließ nach einem Gschnas den mit ihm „befreundeten“ Falke betrunken und in einem Fledermauskostüm auf der Straße liegen. Falke, der zum Gespött sämtlicher Passant:innen wurde, will die Schmach nicht hinnehmen und plant einen raffinierten Rachefeldzug: Er überbringt Eisenstein die Einladung zu einem Fest, das just an jenem Abend stattfindet, an dem Eisenstein eigentlich eine Arreststrafe antreten soll. Heuchlerisch nimmt Eisenstein Abschied von seiner Gemahlin Rosalinde und schleicht sich zu dem Fest, nicht ahnend, dass sich Rosalinde noch am selben Abend mit ihrem früheren Geliebten Alfred zum Stelldichein trifft. Das Schäferstündchen der beiden wird durch den Gefängnisdirektor Frank gestört, der den nicht zum Arrest erschienenen Hausherrn persönlich abholen will. Als schließlich noch Rosalinde und Eisensteins Angestellte Adele zum Fest stoßen, nimmt ein munteres Verwechslungsspiel aller Beteiligten seinen Lauf. Ob es hier wohl ein Happy End geben kann? Mit seiner 1874 uraufgeführten Fledermaus besiegelte Johann Strauss den Höhepunkt der Goldenen Operettenära. Das Ensemble der Bühne Baden lässt den Klassiker mit seinen mitreißenden Melodien nun im Festspielhaus erklingen.

BESETZUNG

Michael Zehetner Musikalische Leitung, Michael Lakner Inszenierung, Anna Vita Choreografie, Manfred Waba Bühne, Friederike Friedrich Kostüme, Paul Armin Edelmann (Gabriel von Eisenstein), Cornelia Horak (Rosalinde), Clemens Kerschbaumer (Alfred), Gezim Berisha (Frank), Thomas Zisterer (Doktor Falke), Verena Scheitz (Prinzessin Orlofskaya und Frosch), Loes Cools (Adele), Beppo Binder (Doktor Blind), Angelika Niedetzky (Ida), Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden