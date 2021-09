Die größten Kürbisse des Landes und prächtige Farben in den Schaugärten warten noch bis 26. Oktober.

Der Herbst prägt die „Natur im Garten“ Erlebniswelt in Tulln in prächtigen Farben. Der Wein.Genuss.Garten erfreut seine Gäste mit regionalen kulinarischen Angeboten.Im weitläufigen Gelände der GARTEN TULLN können alle Gartenfreunde herbstliche Anregungen für den eigenen Garten in golden glänzend bis tiefrot leuchtendem Farbenspiel erfahren.

Jetzt beginnt die Pflanzzeit

Ein Baum ist die beste Klimaanlage, eine Naschhecke der beste Sichtschutz für den eigenen Garten und eine Blühwiese neue Heimat für Nützlinge. Am Gelände finden die Gäste in den 70 ökologisch gepflegten Schaugärten eine Vielzahl an Bäumen, Hecken und Sträuchern, um Ideen für den eigenen Garten zu sammeln.

Auf der GARTEN TULLN bietet Niederösterreichs größter Abenteuer- und Naturspielplatz viel Platz für junge Gäste.

Geöffnet ist DIE GARTEN TULLN bis 26. Oktober – täglich von 9 bis 18 Uhr.

