50 Prozent Rabatt beim Heimspielauftakt gegen Topnation Ungarn

Es geht los! Mit dem Auftakt im EHF EURO Cup und der EURO-Qualifikation in der zweiten Oktoberwoche, startet auch der Countdown zur größten Frauen Europameisterschaft aller Zeiten, mit erstmals 24 Nationen bei der Endrunde. Und Österreich trägt dabei mit zwei Vorrundengruppen in Innsbruck, sowie einer Hauptrundengruppe und dem Finalwochenende in Wien, den Hauptpart.

Am 11. Oktober trifft man im EHF EURO Cup zunächst auswärts auf die Schweiz, wenige Tage später, am 15. Oktober, erfolgt der Heimspielauftakt gegen die Topnation Ungarn. Als Spielort hat das Multiversum in Schwechat auserwählt. Rund 1.000 Tickets sind für den Schlager bereits verkauft.

31 Nationen kämpfen um 20 EURO-Tickets

20 Plätze werden in sieben Vierer- und einer Dreiergruppe für die Endrunde 2024 ab Oktober ausgespielt. Die ungerade Zahl ergibt sich aufgrund des Rückzugs von Großbritannien. Die Top zwei aller acht Qualigruppen lösen das Ticket zur Endrunde, ebenso wie die vier besten Gruppendritten.

50 Prozent Rabatt im AboClub!

Minus 50% Rabatt für Abonnentinnen und Abonnenten beim Ticketkauf!

Einfach im Ticketshop des OEHB im Feld Promotion-Code eingeben: EHFEUROCUP