In einer der schönsten Landschaften Niederösterreichs – dem Waldviertel – liegt das Herz-Kreislaufzentrum Groß Gerungs. Privatgästen werden vielfältige Möglichkeiten angeboten. Modern und freundlich eingerichtete Zimmer mit Dusche, WC, Sat-TV, Radio, Telefon, Balkon, Safe und Bademantel sowie Notrufeinrichtungen.

Der Wohlfühlbereich mit Hallenbad, Soft-Sauna, Soft-Dampfbad und Kardio-Fit-Raum sowie die herrliche Waldviertler Naturlandschaft laden zum Entspannen und Verweilen ein.

Darüber hinaus wird eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region geboten. Regional und saisonal zubereitetes Essen wird für die Gäste zum genussreichen Erlebnis. Das privat geführte Haus bietet modernen Wohnkomfort auf höchstem medizinischen Standard.

Die freundlich eingerichteten Zimmer sorgen für Wohlgefühl während des gesamten Aufenthalts.

