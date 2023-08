Ergo Arte 20 % Rabatt: Kurze Rede, langer Sinn – Theater in Schloss Artstetten

Ergo Arte 2023 Foto: Nikolaus Similache

Z um achten Mal kehrt ergo arte mit dem in der Region mittlerweile bestens bekannten THEATER IN SCHLOSS ARTSTETTEN zurück auf die geschichtsträchtige Bühne im schönen Nibelungengau: Nach der äußerst erfolgreichen Produktion REIGEN widmet sich der Verein in Kooperation mit Schloss Artstetten dem Sprachanarchismus und feinem Humor: Diesmal werden Werke des genialen Wortakrobaten und einzigartigen Humoristen Karl Valentin in einer literarischen Revue, zusammengestellt und inszeniert von PETER PAUSZ präsentiert.

VALENTINS PANOPTIKUM – EIN AQUARIUM VOLL REGEN, VOLL TRAUFE, VOLL WORTKLAUBEREI ist eine Zusammenstellung lebendiger Kurzgeschichten, Nonsens-Couplets und vertrackter Szenen von Karl Valentin: Der Pessimismus und die Tragik seiner Komik werden durch den ständigen Kampf mit alltäglichen Dingen wie der Auseinandersetzung mit Behörden und Mitmenschen genährt. Aneinander vorbeiredend und dabei die Worte des Anderen auf die Goldwaage legend, kreisen wir umeinander herum. Das macht Valentins Wortklaubereien und die Komik seiner Texte auch heute aktuell und relevant. Valentin spielt nicht, führt nicht vor, tut nicht als ob, sondern lässt stattfinden. Seine Szenen sind Ereignisse und sprechen von großer Kenntnis des Lebens. Karl Valentin ist Realist, er bildet ab, was er hört und sieht, erstellt quasi Samples der Wirklichkeit, zeigt die Essenz. Aus spitzem Winkel schaut er auf die Welt. Wien und Niederösterreich werden als Ausgangspunkt der Reise mitgenommen, die mit einer zehntägigen Spielserie in Schloss Artstetten unweit des bekannten Wallfahrtsorts Maria Taferl, endet. Im malerischen Nibelungengau über dem Donautal mit Blick auf das österreichische Hügelland gelegen, stellt Schloss Artstetten eine zauberhafte Kulisse für anregende Theaterabende dar. Das Publikum darf sich auf ein sprachgewaltiges, äußerst komisches Theatererlebnis freuen, das niemanden unberührt lässt! Erleben Sie das Panoptikum von Valentins einzigartiger Sprache in einem eindrucksvollen und historischen Rahmen! Termine Donnerstag, 07. September 2023: 19:00 PREMIERE Samstag, 09. September 2023: 19:00 Donnerstag, 14. September 2023: 19:00 Samstag, 16. September 2023: 19:00 Donnerstag, 21. September 2023: 19:00 Samstag, 23. September 2023: 19:00 Donnerstag, 28. September 2023: 19:00 Samstag, 30. September 2023: 19:00 Donnerstag, 05. Oktober 2023: 19:00 Samstag, 07. Oktober 2023: 19:00 DERNIERE Abonnenten sparen 20 Prozent auf Tickets! Ermäßigte Tickets mit dem Kennwort „NÖN“ und Angabe der Abo-Nummer unter 07413/8006 oder per Mail an office@schloss-artstetten.at