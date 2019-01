Die Vorlage Ihrer NÖN-Rechnung ist jetzt bares Geld wert! Warum? Weil man EVN-Bonuspunkte fürs NÖN-Abo einlösen kann. EVN-Kunden sammeln Bonuspunkte, die sie für verschiedene Angebote einlösen können. NÖN-Abonnenten können nun für ihre bereits gesammelten EVN-Bonuspunkte eine Gutschrift bekommen.

Und so einfach funktioniert’s:

Rechnung über Ihr NÖN-Jahresabo scannen oder fotografieren und auf www.evn.at/services einlösen. Oder eine Kopie der NÖN-Abo-Rechnung per Post an „EVN AG-Kundenservice, EVN-Platz, 2344 Maria Enzersdorf“ schicken.

Ihre bereits gesammelten Bonuspunkte werden automatisch eingelöst.

Sie erhalten eine Gutschrift im entsprechenden Gegenwert direkt auf Ihr Bankkonto.

EVN-Kunden, die über keinen „Online-Services-PLUS-Zugang“ verfügen, können ihre NÖN-Abo-Rechnung bzw. ihren Zahlungsnachweis inklusive NÖN-Kundennummer auch per E-Mail an info@evn.at oder per Fax an 02236/200-2040 senden.

Die Aktion läuft bis 31. Oktober. Mehr dazu auf: evn.at/bonus