Die EVN versorgt die Nieder- österreicher mit Strom, die NÖN mit den besten Berichten aus dem ganzen Land – ihre Kunden, die Strom und/oder Gas beziehen, und Leser können nun Geld sparen. Denn NÖN-Abonnenten bekommen für ihre gesammelten EVN-Bonuspunkte eine Gutschrift. Die NÖN-Rechnung ist damit bares Geld wert.

Und so einfach funktioniert’s:

NÖN-Jahresabo-Rechnung scannen oder fotografieren.

Auf evn.at/services hochladen oder zusammen mit der NÖN-Abo-Kundennummer per E-Mail an info@evn.at oder per Post an die Adresse EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf verschicken.

Die Bonuspunkte werden eingelöst, und der Kunde erhält eine Gutschrift direkt auf das Bankkonto. Die Aktion läuft bis 31. Dezember für Strom- und Erdgas-Privatkunden der EVN.

Infos gibt es am kostenlosen EVN Servicetelefon 0800 800 100 oder unter info@evn.at.