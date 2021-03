Barfuß in prickelndem Gebirgswasser waten, einen Sonnenaufgang genießen oder die Schätze der heimischen Biobauern erwandern und in buntem Laub beim Indian Summer baden: Die Leoganger Bergwelt bietet ausreichend Platz zum Durchatmen! Wo man besondere Plätze findet, verrät die Gastgeberfamilie im charmanten Biohotel Rupertus in Leogang. Alternativ geht es mit den Bike-Guides des Hauses nach einem Techniktraining zu Gipfel- und Almhüttentouren – oder zum Abenteuer- und Natur-Camp für Kinder.

Das Biohotel Rupertus mit 50 modern designten Zimmern und Suiten, die mit viel Liebe zum Detail eingerichtet sind, ist eine im Tal gelegene grüne Oase für Aktive und Bio-Genießer (100 Prozent Bio und Regionalität), in der auch genügend Platz für die neuen „Abstands- & Achtsamkeitsregeln“ ist. Im Familiengarten mit Spielplatz, auf der Liegewiese am Schwimmteich und auf der Dachterrasse beim Wellnessbereich.

Alle Infos: www.rupertus.at

AboClub-Mitglieder haben die Chance, drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Biohotel Rupertus in Leogang zu gewinnen. Einfach das AboClub-Nummer im Formular eintragen und mit etwas Glück bald entspannen!

Einsendeschluss ist der 18. April 2021.