Entdecken Sie Ihre Hörstärke mit Neuroth!

Menschen mit Hörminderung stehen schließlich genauso im Leben wie Menschen mit Lesebrille. Denn Hörgeräte sind nichts anderes als das, eine Hilfe im Alltag. Sie sind eine Selbstverständlichkeit, die von ihren Trägerinnen und Trägern auch selbstbewusst getragen werden sollen. Hörsysteme von heute sind ja auch High-Tech-Geräte der Extraklasse. Sie eröffnen völlig neue Klangwelten. Hörstärke inspiriert daher in allen Momenten, die durch gutes Hören bereichert werden. Beim Brunch mit Freundinnen und Freunden, beim Urlaub mit der Familie und bei der Geburtstagsfeier am Wochenende.

Das erfordert eine klare Haltung, wie sie das steirische Hörakustikunternehmen Neuroth seit mehr als 115 Jahren einnimmt. Hörstärke von Neuroth heißt: Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Lebensfreude. Das sieht man den Kundinnen und Kunden auch an. Selbst wenn ihre Hörsysteme mittlerweile so klein sind, dass sie beim Tragen unsichtbar bleiben.

Schaut man sich die modernen Im-Ohr-Hörgeräte an, erkennt man gleich, wie ausgeklügelt die Technik mittlerweile ist. Die gesamte Elektronik wird dabei in das winzige Ohrpassstück, die sogenannte Otoplastik, integriert. Die Otoplastik wird daraufhin wie ein Ohrstöpsel eingesetzt und verschwindet dabei aus dem Blickfeld. Die Platzierung im Gehörgang bietet nicht nur optische Vorteile. Sie ermöglicht auch eine nahezu natürliche Schallaufnahme. Die tägliche Geräuschkulisse wird wieder Alltag. Gerade deshalb wird auf höchsten Tragekomfort Wert gelegt – unter anderem mit sehr gut verträglichen Materialien. Ähnliches gilt für Hörgeräte, die nicht im, sondern hinter dem Ohr platziert werden. Sie sind heutzutage ebenfalls ganz diskret. Und vor allem genau so innovativ.

Hörsysteme von Neuroth – egal ob im oder eben hinter dem Ohr – passen sich in Millisekunden automatisch an die jeweilige Hörumgebung an. Tratschend von der lauten Stadt rein ins leise Museum? Kein Problem. Hörgeräte sind leistungsstark und robust und jeder Hörsituation gewachsen. Das hat einen einfachen Grund: Sie sollen sich dem Leben anpassen, nicht umgekehrt. Darum braucht Hörstärke auch einen starken Partner. Jemanden, der das notwendige Know-how und das handwerkliche Können mitbringt. Hörakustikerinnen und -akustiker von Neuroth sind solche Profis, die Kundinnen und Kunden am Weg zu mehr Hörstärke unterstützen. So, dass nicht nur Form und Funktion des individuellen Hörsystems passen, sondern auch die Freude über die wiedergewonnene Unbeschwertheit groß ist. Oder anders gesagt: Für Ihre Hörstärke tut Neuroth alles, was in seiner Kraft steht. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin in einem der 27 Neuroth-Fachinstitute oder online auf neuroth.com und überzeugen sich selbst davon.

