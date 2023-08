1+1 gratis auf Tickets für das Wachauer Volksfest!

Der Countdown für Niederösterreichs mit Abstand größtes und schönstes Fest, das Wachauer Volksfest, läuft: Das immer in ungeraden Jahren – daher auch 2023 – sattfindende Großereignis wird die letzten Tage der Sommerferien dominieren, exakt von Donnerstag, 24. August, bis Sonntag, 3. September, im Kremser Stadtpark.

„Der herrliche Park, die besondere Atmosphäre und die perfekte Kulinarik machen das Wachauer Volksfest zum schönsten in ganz Österreich!“, sind sich nicht nur zigtausende Besucher einig, sondern etwa auch Schausteller-Legende Fritz Thurner. Thurner wird mit seinen Fahrgeräten wieder für Spaß und Adrenalinschübe sorgen. Wachauer Volksfest heißt auch immer Festivalzeit: Auf verschiedenen Bühnen geht täglich die Post ab. Mit dabei sind unter anderem The Monroes , Zwirn, die Lauser, The Ridin' Dudes, die Wildkogel Buam, Sunnseitn, die Mountain Crew, Matty Valentino, Mybock, Jule and Band, Oliver Haid, die Granitstürmer, die Alpen Yetis, die PartyHirschen und viele mehr.

Und natürlich darf auch ein umfangreiches kulinarisches Angebot nicht fehlen. Infos: www.wachauervolksfest.at