Der Kreativität sind in der Gartengestaltung keine Grenzen gesetzt. Ob es um kleine, einzelne Rasenflächen und große Pflasterbereiche, ganze Gartenzimmer und Sitzbereiche geht, ob Ihr Garten im asiatischen Stil, mit geometrischen Formen und Wasserspielen oder als traditioneller Bauerngarten gestaltet werden soll: Alle Kriterien und auch die eigenen Lebensumstände sollten im Optimalfall im Vorhinein bei der Planung berücksichtig werden. Die Experten des Maschinenring setzen die individuellen Ideen und Wünsche ihrer Kunden kreativ um. Eine ausführliche Beratung von Gartenexperten kann Entscheidungen erleichtern, eine professionelle Gartenplanung und anschließende Umsetzung stellt zudem sicher, dass der Garten langfristig viel Freude bereitet.

Neben der Gestaltung des Gartens übernimmt der Maschinenring natürlich auch gerne die laufende Pflege. Dabei kann jeder selbst bestimmen, wann, wie oft und wie intensiv die Pflegedienste wie Rasenmähen, Heckenschnitt oder Neubepflanzungen in Anspruch genommen werden – ganzjährig oder für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel während eines längeren Urlaubes.

Durch die regionale Präsenz mit 18 Maschinenring-Büros in ganz Niederösterreich können die Kundenberater bestens auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen – kennen sie doch die Regionen und deren geographische Beschaffenheit bestens.

