10 % Rabatt auf Tickets bei Klassik unter Sternen

Wenn Elīna Garanča 2023 ihr beliebtes Konzert am 5. Juli in Göttweig gibt, spielen neben den Höhepunkten ihres Repertoires auch wieder die besondere Location eine maßgebliche Rolle: Der imposante Innenhof des Benediktinerstiftes Göttweig bietet eine Konzertatmosphäre, die alle Sinne anspricht und Besucherinnen und Besucher magisch anzieht.

Mit aufstrebenden und bereits etablierten jungen Sängerinnen und Sängern gemeinsam auf der Bühne zu stehen – das hat für Elīna Garanča bereits Tradition. Einerseits holt sie bei ihren Konzerten „Klassik unter Sternen“ und „Klassik in den Alpen“ stets den Gewinner oder die Gewinnerin ihrer Nachwuchsinitiative „ZukunftsStimmen“ zu sich auf die Bühne, andererseits singt sie immer mit zwei internationalen „Friends“. Heuer hat sie dafür einen Superstar am Opernhimmel, Sopranistin Eleonora Buratto und den Tenor SeokJong Baek ausgewählt. Bereits Tradition hat, dass sich Elīna Garanča & Karel Mark Chichon auf das Symphonieorchester der Wiener Volksoper als Klangkörper und auf Barbara Rett als Moderatorin verlässt.

Das Publikum wird heuer persönliche Premieren erleben. Für die Mezzosopranistin ist das diesjährige Jubiläum Grund genug, diesmal Höhepunkte aus vergangenen Konzerten ebenso in ihr Programm aufzunehmen wie Arien, die sie noch nie gesungen hat. Unter diesen persönlichen Premieren wird „Vissi d´arte“ aus „Tosca“ sein, eine von Giacomo Puccinis herausforderndsten und berühmtesten Arien. Elina Garanca freut sich besonders, diese, in der die Titelfigur der Oper mitten in der Bedrohung durch Scarpia einen innigen Monolog singt, erstmals ins Programm aufzunehmen.

Für den besonderen Anlass hat Karel Mark Chichon, der abermals als musikalischer Leiter wirken wird, auch wieder ein Medley zusammengestellt. Unter dem Titel „Around the World“ verbindet er beliebte Songs aus aller Welt, darunter „My Way“ und „New York, New York“, die beide vor allem durch Frank Sinatra zu Evergreens wurden. Hinzu kommen österreichische Lieblinge wie „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus „Giuditta“ ebenso wie das Vilja-Lied aus „Die lustige Witwe“, beides Ohrenschmeichler aus den Operetten von Franz Lehár.

5. Juli 2023, 20.30 Uhr, Stift Göttweig

AboClub-Vorteil:

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets. Erhältlich bei Ö-Ticket oder auf NÖN.at/ticketshop

Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets im Vorverkauf unter Angabe der ersten fünf Ziffern der Abonummer im Rabattcode-Feld.