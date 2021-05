Bewegung ist gesund, das ist bekannt. Vor allem an der frischen Luft tut sie Körper, Geist und Seele gut. Und in Zeiten von Corona hat die Bewegung im Freien, wo man ausreichend Abstand halten kann, noch mehr an Bedeutung gewonnen. Wie wäre es deshalb mit einer Runde Golf? Der Diamond Country Club in Atzenbrugg, bei dem erst kürzlich die Austrian Golf Open 2021 stattgefunden haben, bietet dafür die perfekten Rahmenbedingungen ‑ sowohl für Anfänger, Wiedereinsteiger, aber auch für Familien. Dabei gibt es die Möglichkeit mit der Diamond-Nine-Spielberechtigung ohne Mitgliedschaft, Handicap und Platzerlaubnis auf dem Neun-Loch-Park-Course 365 Tage im Jahr ganz entspannt und ohne Druck ins Spiel zu finden und das Feuer der Leidenschaft zum Sport (wieder) zu entfachen.

Spaß am Spiel und leibliche Genüsse

Wer glaubt, der Einstieg in den Golfsport führe nur über den tiefen Griff ins Portemonnaie, der irrt gewaltig. Denn für die ersten Schwünge reichen lediglich ein Paar Turnschuhe und eine Portion Neugier. Auch an den Golfmythen ist nicht viel Wahres dran: Denn am Golfplatz finden sich ausschließlich Leute, die Freude am Spiel haben und nach dem Sport – bei einem Glas Wein und einem Snack auf der Terrasse des Boathouse – auch die leiblichen Genüsse nicht zu kurz kommen lassen möchten.

Wer noch am Anfang seiner Golfkarriere stehst, oder ein paar Trainerstunden benötigt um den richtigen Schwung zu finden, steht das Team der Golfakademie jederzeit hilfreich zur Seite. Sämtliche Kursangebote gibt es unter www.mwgolfakademie.at

