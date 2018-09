Ausgefranste Gurte, Schlösser, die nicht mehr richtig schließen oder gebrochene Styroporteile sind bei Kindersitzen grobe Mängel, die die Sicherheit der Kinder erheblich gefährden. Damit Kinder bestens geschützt im Auto mitfahren, bietet der ÖAMTC die Gratis-Aktion „Kindersitz-Check“, die von allen NÖN-/BVZ-AboClub-Mitgliedern sowie ÖAMTC-Clubmitgliedern an den ÖAMTC-Stützpunkten in Niederösterreich und Burgenland in Anspruch genommen werden kann.

Richtiger Sitz für jedes Alter

Egal ob der Sitz gebraucht, schon länger in Verwendung oder neu erworben ist – im Rahmen der Aktion können alle sicherheitsbewussten Erwachsene – sowohl ÖAMTC-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder – an den Stützpunkten des Mobilitätsclubs Kindersitze kostenlos auf Sicherheit und Zustand überprüfen lassen.

Welches Rückhaltesystem für das Kind geeignet ist, bestimmt sich vor allem nach Größe und Körpergewicht des Kindes. Daher empfiehlt der Mobilitätsclub, dass auch das Kind beim Gratis-Check dabei ist. Damit wird nicht nur sichergestellt, ob der Kindersitz in Ordnung ist, sondern auch, ob sich dieser für das jeweilige Kind eignet. Außerdem sollte man mit dem Fahrzeug, in dem der Sitz montiert ist, zur Überprüfung kommen. Denn nur so kann die korrekte Montage im Auto überprüft werden. Der beste und sicherste Sitz nützt nämlich nichts, wenn er nicht fachgerecht montiert wird.

20 Minuten für die Sicherheit der Kids

Beim Gratis-Check werfen die Clubmitarbeiter einen besonderen Blick auf Verformungen oder Brüche der Schale sowie auf das Gurtsystem. Wird der Sitz für in Ordnung befunden, erhält er ein Prüfpickerl.

An allen Stützpunkten gibt es außerdem eine breite Auswahl an ÖAMTC-geprüften Kindersitzen. Die geschulten Mitarbeiter helfen bei der richtigen Auswahl sowie Montage und geben Tipps für die richtige Kindersicherung im Fahrzeug.

Mehr Info rund um die Sicherheit von Kindern im Auto bzw. im Straßenverkehr unter www.oeamtc.at/kinder.

Stefan Badegruber

AboClub-Vorteil: ÖAMTC – Gratis Kindersitz-Check

Abonnenten und ÖAMTC-Mitglieder können bis 31. Oktober in allen ÖAMTC-Stützpunkten in Niederösterreich und dem Burgenland einen kostenlosen Kindersitz-Check durchführen lassen. Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte vorweisen. Die Standorte finden Sie unter www.oeamtc.at/standorte

