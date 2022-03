Die Kinosensation im Hollywood Megaplex!

Am Kinostandort St. Pölten erleben Besucher Kino-Blockbuster im exklusiven 4DX hautnah mit allen Sinnen. Hollywood Megaplex bietet mit 4DX die führende 4D-Kinotechnologie für Blockbuster in Österreich. Geschäftsführer Mario Hueber ist begeistert: „Wir sind sehr stolz, dass wir mit 4DX den Premiumpartner für 4D-Kinotechnologie in St. Pölten an Bord haben, um so unseren Kunden in Niederösterreich Kinoerlebnis mit allen Sinnen bieten zu können.“

Der 4DX-Kinosaal im Hollywood Megaplex St. Pölten bietet 84 Sitzplätze, die mit speziellen Kinostühlen und perfekten High-Tech-Geräten ausgestattet sind. So verfügen die 4DX-Kinostühle über einen Servomotor, der präzise Bewegungen passend zur Handlung auf der Leinwand nachahmt und den Besucher durch Heben, Kippen, Neigen, Rütteln oder Vibrieren direkt in das Filmgeschehen einbindet. Zusätzlich erlauben spezielle Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Nebel, Rauch und sogar Blitze realistische Action-Atmosphäre. Alle Sinne werden angesprochen, wenn gewaltige Explosionen, bedrohliche Stürme, aufkommende Nebelschwaden oder sanfte Sommerbrisen hautnah zu spüren sind. In ruhigeren Momenten steigt der Duft von Rosen oder frischem Kaffee in die Nase des Besuchers. Im Hintergrund sorgt das professionelle Team der 4DX-Profis in Los Angeles, Peking und Seoul dafür, dass die 4D-Effekte perfekt auf die Filmszenen abgestimmt werden. Sie tauschen sich dabei direkt mit den Produzenten und Regisseuren der großen Hollywood Filmstudios aus, um jede Filmsequenz perfekt mit dem 4D-Kinoerlebnis zu ergänzen.

„In manchen Kinos gibt es als Premiumangebot einzelne Kinositze, die sich zur Handlung bewegen, was jedoch weit entfernt von 4D und nicht mit der 4DX-Technologie zu vergleichen ist. Dieses System ist der absolute Spitzenreiter im Bereich 4D-Kino und bietet Kinogenuss mit allen Sinnen“, sagt Mario Hueber. Zudem eignet sich 4DX perfekt für eine Vielzahl unterschiedlicher Filmgenres – von actiongeladenen Blockbustern und atemberaubenden Abenteuerfilmen bis hin zu gruseligen Horrorfilmen und fantastischen Animationsfilmen. Auch Konzerte und Dokumentationen können in 4DX neu erlebt werden.

