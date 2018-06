Damit der wohlverdiente Urlaub auch wirklich die schönste Zeit des Jahres wird, lohnt es sich, etwas Zeit in die richtige Vorbereitung zu investieren. Welche Reisedokumente sind erforderlich? Was ist im Ausland im Fahrzeug mitzuführen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es zu entdecken? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das Reise-Infoset des ÖAMTC, das es an jedem ÖAMTC-Stützpunkt in Niederösterreich und im Burgenland gibt. Beratung von den kompetenten Mitarbeitern ist natürlich inklusive.

Das Reise-Infoset des ÖAMTC lässt sich individuell auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen – für Auto-, Flug-, Bahn-, Erholungs-, Städte- oder Rund- reisen. Im Set inkludiert sind Reise-Info-Broschüren sowie Reisekarten und Urlaubsführer – sowohl für die schönsten Regionen und Städte Europas als auch für Top-Urlaubsregionen in den USA und Kanada sowie in Australien und Neuseeland.

Reisekarten und Urlaubsführer

Grundsätzlich stehen zwei verschiedene Kartenarten zur Verfügung: Die Reisekarten erleichtern die Anreiseplanung zum Urlaubsziel, während in den Urlaubsführern die Highlights einer Region oder einer Stadt beschrieben werden. Dank einer übersichtlichen Karte genügt ein Blick, um Anzahl und Lage aller sehenswerten Orte sofort zu erfassen. Viele dieser Urlaubsführer enthalten darüber hinaus QR-Codes, die mittels Smartphone gescannt werden können und zu Reise-Videos und Links führen. Einige der Stadtführer bieten sogar Audio-Features mit Beschreibungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten für Smartphones. Für die Reise mit dem Motorrad bietet der Mobilitätsclub zusätzlich 13 spezielle Tourenkarten. Beispielsweise für Österreich, Steiermark/Kärnten/Slowenien, Südtirol/Trentino, Emilia Romagna, Toskana, Schweiz, Eifel/Luxemburg und die Pyrenäen.

Informationen über das Urlaubsland

Ergänzt wird das Reise-Infoset durch die ÖAMTC-Reise-Infos. In handlichen Broschüren finden sich vom Club recherchierte Informationen zu den im jeweiligen Land geltenden Einreise-, Verkehrs- und Mautbestimmungen und vieles mehr.

www.oeamtc.at/reiseinfoset

Abonnenten (und ÖAMTC-Mitglieder erhalten bis 31. August ein Reise-Infoset gratis. Erhältlich bei allen ÖAMTC-Stützpunkten in Niederösterreich und im Burgenland.

Kupon hier downloaden:

AboClub-ÖAMTC (pdf)