Eingebettet in der Hügellandschaft des Voralpenlandes, im Tal der Kleinen Erlauf und am Fuße des Hausberges, gibt es in Steinakirchen/Forst einen der schönsten Naturplätze des Landes. Der Golfplatz spiegelt die Verbindung zwischen typisch britischem Flair und dem charmanten Charakter des Mostviertels wider.

Dort gibt es die Möglichkeit, in der angenehmen Atmosphäre und in der ruhigen Idylle des Schlosses Ernegg die Golfkarriere zu starten, „Kurzurlaub vom Alltag“ zu machen und dabei Schlag für Schlag zu entspannen. Wer in die Welt des Golfspiels eintauchen möchte, hat bei den regelmäßig stattfindenden dreitägigen Golfkursen die Möglichkeit, die Grundlagen des Sports kennenzulernen.

www.gcschlossernegg.at

NÖN-Abonnenten erhalten einen dreitägigen ÖGV-Platzerlaubnis-Kurs zum Vorteilspreis von nur € 79,00 und einen Logoball gratis. (10 Stunden Unterricht, Übungsbälle, Platzgebühr, Leihschläger, kostenlose Benützung der Driving Range, Theorieteil mit Regelkunde & Etikette)

Anmeldungen & Anfragen mit dem Kennwort „AboClub“ und Angabe der Abonummer unter Tel. 07488/76770 oder per Mail an office@gcschlossernegg.at