20 % Rabatt bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen

Schon Max Reinhardt plante Festspiele in der Wachau. 1983 versuchte Oskar Werner selbst mit einem eigenen "Wachau Festival" in Krems ein Comeback, doch wurde es aufgrund von Alkoholexzessen und Publikumsbeschimpfungen zur Katastrophe. In der Pause des "Prinzen von Homburg" verließ die Hälfte des Publikums den Saal. Von 1979 bis 1999 wurden im Teisenhoferhof unter der Leitung von Rudolf Sauer im Sommer Opern unter dem Namen "Österreichische Donaufestwochen" aufgeführt. Von 2000 bis 2004 fanden die "Komödienspiele in Weissenkirchen" unter der Intendanz von Dr. Peter Janisch statt.

Seit 2005 leitet Marcus Strahl nun diese Sommerfestspiele als Intendant, die seit diesem Zeitpunkt auch "Wachaufestspiele" heißen. In den vergangen Jahren wurden im Rahmen der Wachaufestspiele Weißenkirchen viele verschiedene Produktionen, darunter auch einige Uraufführungen und Österreichische Erstaufführungen gezeigt. Ein Versprechen gibt der Intendant auf jeden Fall ab: „Theater, das immer und allen gefällt, existiert nicht und wird es wohl nie geben. Eines aber haben unsere Zuschauer hoffentlich in jedem der vergangenen Jahre gespürt: Die Wachaufestspiele wollen Theater für das Publikum machen – leider heutzutage keine Selbstverständlichkeit!“

Am 18. Juli 2023 findet die Premiere von "Von wegen Mariandl!", eine Komödie von Stefan Vögel mit Bühnemusik von Frizz Fischer und mit Verena Scheitz, Reinhard Nowak, Stephan Paryla-Raky, Margot Ganser-Skofic, Victoria Kirchner, Leila Strahl, Felix Kurmayer und Michael Zallinger in den Rollen, statt.

Am 01. September 2023 folgt mit "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" gleich die nächste Premiere: Eine Komödie von Kurt Wilhelm mit Verena Scheitz, Reinhard Nowak, Stephan Paryla-Raky, Margot Ganser-Skofic, Victoria Kirchner, Leila Strahl, Felix Kurmayer, Michael Zallinger und ebenfalls mit Musik von Frizz Fischer.

Am 27. August 2023 lädt Sänger & Schauspieler Nik Raspotnik zu "Hier ist ein Mensch – Die Peter-Alexander-Gala" und somit zu einem Abend voll Musik und Nostalgie ein.

Den Abschluss der Wachaufestspiele 2023 in Weissenkirchen macht am 10. September 2023 "Werner Auer & Band: Merci & Danke, Udo" mit einer musikalischen Hommage an Udo Jürgens.

Die Termine im Überblick:

Von wegen Mariandl: 18. Juli bis 26. August 2023

Die Peter-Alexander-Gala: 27. August 2023

Der Brandner Kaspar: 1. bis 9. September 2023

Merci & Danke, Udo: 10. September 2023

