Das Who is Who der internationalen Keramikszene zeigt vom 28. bis 30. September 2018 handgefertigte Keramikarbeiten in und vor der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten, welche heuer unter dem Motto 300 Jahre Wiener Porzellan steht.

Fabian Grünstäudl

Die Verkaufsschau bildet ein eindrückliches Gegenkonzept zur industriell gefertigten Tonware ohne Individualität und Nachhaltigkeit. Dabei ist die Vereinigung von Kunst und Handwerk auffallend facettenreich. Objekte, die die Reinheit des Materials Porzellan unterstreichen, poetische Fabelwesen, farbenreiche Gefäße aus Steinzeug, moderne Kunstwerke, edle Skulpturen u.v.m. setzen ästhetische Maßstäbe.

Rund 50 ausgewählte Keramik-KünstlerInnen aus Österreich und den Nachbarländern präsentieren jeweils von 10 bis 18 Uhr in und vor der traditionsreichen Wiener Porzellanmanufaktur Augarten feinste Keramikkunst in all ihren Facetten.

