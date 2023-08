23 Euro Rabatt bei der Sommerakademie Motten!

Katarina Teresidi gibt ihr zweites Kunstseminar Malen in Motten. Die bereits international anerkannte Malerin gibt in diesen drei Tagen theoretisches Wissen und Anregungen zur Bildkomposition weiter und die Möglichkeit, sich über Ideen auszutauschen, neuen Eindrücken zu öffnen und Neues auszuprobieren. „Schaue nach innen oder schaue nach außen und lasse dich von deinen inneren Vorstellungen inspirieren und bediene dich der äußeren Hilfsmittel, um diese zu visualisieren – so kannst du frei mit deinen mitgebrachten Materialien neue Herangehensweisen an deine inneren Vorstellungen und an die Natur erproben. Mach dir Gedanken über Darstellungsstile und Symbole...“. Die Motive sind die lyrische Waldviertler Landschaft so wie die Darstellung der Innenwelt.

Für Newcomer und Fortgeschrittene. Bitte Farben, Pinsel ,Bleistifte und Utensilien selbst mitnehmen.

18. bis 20. August 2023, Freitag 10:00 bis Sonntag 16:00 Uhr

