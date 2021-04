Perfekte Reitkunst mit musikalischer Umrahmung und einem besonderen Vorprogramm

Eine einzigartige Gelegenheit die einstigen „Kaiserschimmel der Habsburger Monarchie“ auch außerhalb der Spanischen Hofreitschule in Wien zu erleben, bietet sich am 26. Juni 2021 am niederösterreichischen Heldenberg. Musikalisch begleitet wird die Lipizzanergala vom Ensemble „Rondo Vienna“ der Stargeigerin und Künstlerischen Leiterin Barbara Helfgott, das abwechselnd mit den berühmten Hengsten am Heldenberg auftreten wird.

Als Vorprogramm der Lipizzanergala 2021 werden zum ersten Mal Darbietungen der Gespannfahrabteilung des Lipizzanergestütes Piber gezeigt. Choreographien und prunkvolle Anspannungen zeigen vollendete Kutschenfahrkunst, die das Herz jedes Pferdefreundes höherschlagen lassen. Erleben Sie die eindrucksvolle Eleganz und Leichtigkeit der edlen Lipizzaner nicht nur unter dem Sattel, sondern auch vor der Kutsche.

Richard Tanzer

Rondo Vienna wurde seit seiner Gründung vielen Musikliebhabern zum Begriff. Es setzt sich aus weiblichen Mitgliedern zusammen und tritt in unterschiedlichen Formationen auf und ist seit Jahren in bedeutenden Konzertsälen wie dem Wiener Konzerthaus, der Alten Oper Frankfurt oder dem Gewandhaus in Leipzig zu Gast.

Die Vielseitigkeit kommt von den Musikern, aus denen das Orchester besteht. Obwohl sie alle ihre Wurzeln in der Klassik und der Wiener Musiktradition haben, befinden sich unter den Mitgliedern auch international gefragte Jazz- und Popmusiker. Getragen wird das Orchester von den virtuosen Sololäufen der Stargeigerin Barbara Helfgott.

Alle Infos: https://www.derheldenberg.at/lipizzanergala-2021/

