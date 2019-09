Einmal Golf-Luft schnuppern - auch ohne Platzerlaubnis - kann man auf dem 9-Loch-Public-Course im Diamond Country Club in Atzenbrugg.

Golfspielen für alle in Atzenbrugg .

Wer glaubt, der Einstieg in den Golfsport führt nur über den tiefen Griff in die Geldbörse, der irrt gewaltig. Denn für die ersten Schwünge reichen lediglich ein Paar Turnschuhe und eine Portion Neugier. Der Diamond Country Club in Atzenbrugg bietet die Möglichkeit, auf dem 9-Loch-Public-Course echte Golfluft zu schnuppern. Ohne Platzerlaubnis, ohne gültige Clubmitgliedschaft und ohne Vorkenntnisse können Interessierte ihre ersten Erfahrungen mit diesem großartigen Sport sammeln.

Damit sind auch diejenigen, die noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt haben, herzlich willkommen in Atzenbrugg.

Und wer glaubt, dass nur Wohlhabende oder Spießer dem Golfsport fröhnen, irrt gewaltig: Denn am Golfplatz trifft man ausschließlich Leute, die echte Freude am Spiel haben und nach dem Sport bei einem Glas Wein oder einem Snack auf der Terrasse des Boathouse auch die leiblichen Genüsse nicht zu kurz kommen lassen möchten.

Schnuppergolf zur Vorbereitung

Zur optimalen Vorbereitung empfiehlt sich ein kostenloser Schnupperkurs, bei dem sämtliche spielrelevanten Aspekte wie Technik, Taktik, Regelkunde und Ettikette vermittelt werden. Hier kann man sich langsam mit dem Sport vertraut machen und die ersten Abschläge üben. Das Schnuppergolf findet immer Freitag von 15 bis 17 Uhr, Samstag von 14 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf der Driving Range statt. Ganz einfach ohne Voranmeldung!

Auch Schnupperkurse, Platzerlaubniskurse, Spezialkurse oder Einzelstunden mit einem der Pros werden angeboten. Gerne kann der Public Course auch für eine Firmenveranstaltung oder ein Golfevent gebucht werden.

Kostenlose Schnupperkurse & AboClub-Vorteilspreis!

Ab Anfang September bis Saisonende im Diamond Country Club in Atzenbrugg.

Für Anfänger: Jedes Wochenende kostenlose Schnupperkurse, ohne Voranmeldung (Freitag 15 - 17 Uhr, Samstag, 14 - 16 Uhr, Sonntag 10 - 12 Uhr).

Für alle: Golfspielen am „Public Course“ (ohne Handicap), Anfängern empfiehlt sich ein kostenloser Schnupperkurs.

AboClub-Vorteil: Abonnenten zahlen für den „Public Course“ nur € 20,- (statt € 30,-).

Anmeldungen für den „Public Course“ mit Kennwort „NÖN“, Tel. 2275 200 75 oder an office@countryclub.at

Weitere Infos zum Golfclub, Preise sowie Termine für Kurse unter www.countryclub.at