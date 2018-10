Gute Nachrichten für Freunde der Kleinkunst! Das Programm im heurigen Kabarett Herbst kann sich sehen lassen! Vorhang auf in Krems: 05.10. - 01.12.2018. Große Namen, neue Programme und vor allem jede Menge Publikumslieblinge – das Programm des Kabarett & Comedy Festival Krems kann sich sehen lassen: Die 16. Saison des beliebten Formates gestaltet sich abwechslungsreich und voller Highlights.

Die Termine im Überblick:

BLÖZINGER

Die zweimaligen Preisträger des renommierten Österreichischen Kabarettpreises Robert Blöchl und Roland Penzinger alias "BlöZinger" widmen sich in ihrem Programm "bis morgen" einem außergewöhnlichen Thema: dem Tod. Doch wer BlöZinger kennt, weiß, dass es dabei ganz und gar nicht todernst zugehen muss. Programm: „bis morgen“

05.10.2018, 20.00 Uhr, Karikaturmusem Krems

BLONDER ENGEL

Nackter Oberkörper, goldene Leggins, Engelsflügel und eine Bass-Stimme, um die ihn jeder HollywoodBösewicht beneidet! Das sind die Markenzeichen des preisgekrönten Linzer Künstlers, der zwischen seinen spitzbübischen Songs gerne mal in Geschichten abschweift, dessen Ende oft nicht einmal er selbst kennt. Dass dabei hie und da auch das Publikum den Ton angeben darf, versteht sich von selbst. Ein Künstler, bei dem auf der Bühne alles passieren kann. Himmlisch! Programm: „Da Rest is Geschichte“

06.10.2018, 20.00 Uhr, Kloster UND Krems/Stein

GERNOT KULIS

Die Welt braucht mehr denn je einen Humor-Helden im Kampf gegen die selbsternannten Halbgötter und Vollpfosten. Gernot Kulis ist bereit! Auf seinem Weg zur Unsterblichkeit in den Comedy-Olymp warten auf ihn hartnäckige Gegner. Ein Comedy-Abend mit starken Pointen, halsbrecherischen Geschichten und einem schlagfertigen Gernot Kulis. Programm: „Herkulis“

12.10.2018, 20.00 Uhr, Stadtsaal Krems

OMAR SARSAM

Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde bei Herrn Sarsam eine Routineuntersuchung durchgeführt - ein sogenannter "Gehirncheck". Leider war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt, dass ein Gehirncheck gravierende Nebenwirkungen haben kann. Nebenwirkungen, die dazu führen, dass man sich auf nix konzentrieren, an nix denken kann, und oft an nix als nix denken kann. Bei Herrn Sarsam kam es so bedauerlicherweise zu einem fast vollständigen Gedächtnisverlust. Nur eine Erinnerung kann er richtig zuordnen - den schönsten Herzalarm seines Lebens. Sonst nix.

08.11.2018, 20.00 Uhr, Haus der Regionen Krems

STERMANN & GRISSEMANN

Das Stermann & Grissemann-Universum aus feiner Beschimpfung, Sinnsabotage und Selbstdemontage, Nonsens, bizarrer Parodie, Persiflage und Polemik erlaubt sich eine neue, nicht geahnte Ausdehnung. Gewohnt erstklassig flitzen die beiden durch den selbst gesteckten Gag-Slalom. Programm: „Gags, Gags, Gags!“

09.11.2018, 20.00 Uhr, Stadtsaal Krems

TAGEBUCH SLAM

Stell dich deinen Jugendsünden! Eine peinlich-lustige Zeitreise in die Abgründe der eigenen und fremden Pubertät und Kindheit. Ehrlich, berührend, schonungslos, betrübt, übertrieben, sehnsüchtig, haltlos und unverstanden. So waren und sind sie, unsere Schul- und Jugendjahre. Und so sind unsere Tagebucheinträge aus dieser wilden und unberechenbaren Zeit des Erwachsenwerdens.

13.11.2018, 19.00 Uhr, Kino im Kesselhaus Krems

OTTO SCHENK

Seit mehr als 65 Jahren steht Otto Schenk auf der Bühne und versteht es immer, sein Publikum hervorragend zu unterhalten. „König der Komödie“ nennen ihn die Kulturkritiker. Für sein neuestes Programm hat der Doyen des Theaters in der Josefstadt die Höhepunkte aus seinen humorvollen Lesungen ausgewählt und wird wie gewohnt sein Publikum bestens unterhalten. Lachen durch die Nacht ist die Devise! Programm: „Neues Allerbestes!“

17.11.2018, 20.00 Uhr, Stadtsaal Krems

ROBERT PALFRADER

Robert Palfrader hält nicht besonders viel von sich und tritt mit seinem ersten Soloprogramm den Beweiß an, dass das zu Recht so ist. Der Abend führt von der genetischen Disposition über den freien Willen zum Zufall. Und alles andere, das er nicht versteht. Und das ist viel. Programm: „Allein“

30.11.2018, 20.00 Uhr, IMC Fachhochschule Krems

CORNELIUS OBONYA

Wer mag sie nicht, diese satirischen Kurzgeschichten aus der Feder von Ephraim Kishon? Kurzweilig, witzig und so ehrlich, das man sich so oft erschreckender Weise selbst darin findet? Die Texte drehen sich um den skurrilen Alltag in einem winzigen Land, das täglich von neuen Einwanderern aus allen Ecken der Welt heimgesucht wird. Kulturen prallen zusammen, das kreative Chaos blüht, die Bürokratie wuchert. Die Menschen setzen Schlitzohrigkeit und Chuzpe dagegen. Programm: „Kishons süße Rache“

01.12.2018, 20.00 Uhr, Kloster UND Krems/Stein

