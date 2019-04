Ein Kriminalfall, zwei Hälften einer Schatzkarte, drei beste Freunde und viele offene Fragen. Können Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkens Ellen Patterson zu ihrem Erbe, dem „Schatz im Silbersee“ verhelfen? Wer ist Boss der berüchtigten Silberbande, die vor Raub und Mord nicht zurückschreckt, um an die vollständige Schatzkarte zu kommen? Der scheinbar nette Freund der Familie, Cornell Brinkley oder gar Old Shatterhand, der laut Brinkley die Seiten gewechselt hat? Und wer erträgt die neunmalkluge , unangepasste Pattie Petterson, Ellens Schwester und Detektivin aus Leidenschaft? Diese und andere Fragen werden humorvoll und actionreich in Winzendorf von 10. bis 25. August 2019 beantwortet.

