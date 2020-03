Wie oft noch? Wir haben doch schon x-Mal darüber geredet! Jede x-beliebige Beziehung kämpft mit eXtremen Nichtigkeiten und Weinzettl & Rudle werden nicht müde, darüber zu berichten, auch zum x-ten Mal. Zum x-ten Mal beissen sich Weinzettl & Rudle am zähen Pärchenalltag die Zähne aus. Die Beziehungs-Stolpersteine werden nicht weniger, die Hürden nicht kleiner und die Themen nicht neuer. Aber das alles kann die beiden nicht bremsen. Ach so - nein, es ist zum X. Mal, schließlich ist es ihr 10. Programm. Ein Jubiläum für EXperten. Also, zum x-ten Mal: Ein fehlendes X Chromosom macht IHN zum XXLHelden vor der X-Box und dabei genießt er sein xundes Xelchtes, während SIE x-beinig zur Xanthippe wird, wenn sie merkt, dass ihr das XS-Shirt nicht mehr passt. Hoffentlich ist dann bis X-mas alles wieder gut. ZefiX no amoi!!!

13. Mai 2020, Stadtsaal Hollabrunn, Beginn 20 Uhr.

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets! Erhältlich gegen Vorlage der AboClub-Karte im Hollabrunner Stadtsaal Büro (Ticketreservierung Tel. 02952/3335) oder an der Abendkasse gegen Vorlage der AboClub-Karte. Vorteilspreis gültig für max. 2 Tickets je nach Verfügbarkeit.