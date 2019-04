„Die Amigos“, Karl-Heinz und Bernd Ulrich, sind die Schlagerstars schlechthin – über 100 Gold- und Platinauszeichnungen sprechen für sich. Und mit ihrem Album „110 Karat“ haben sie erneut die Herzen ihrer Fans berührt. In Deutschland, der Schweiz und in Österreich standen sie damit zeitgleich an der Spitze der Schlager-Charts.

Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind die Brüder mit Liedern, die zum Träumen, aber auch Nachdenken anregen, immer ganz nah dran an ihrem Publikum. Hunderttausende von Kilometern legen sie Jahr für Jahr gemeinsam mit dem Auto zurück, um ihre Fans von Dänemark bis nach Kroatien und Italien zu besuchen. „Viele Menschen haben dasselbe Gefühl für manche Lebenssituationen. Und wir sind zwei davon. Wir sind so wie sie. Wir freuen uns, wenn uns die Leute nach den Konzerten ansprechen und uns aus ihrem Leben erzählen, weil wir sie mit unseren Liedern im Herzen und der Seele berührt haben – und wir unsere Erfahrungen so austauschen“, freuen sich die beiden auf ihre Tournee. Am 22. November legen sie einen Stopp in St. Pölten und am 23. November in Wiener Neustadt ein.

Alle Infos auf www.showfactory.at

