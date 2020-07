Die Erfolgskomödie „KUNST“ von Yasmina Reza .

THEATER AUF SCHLOSS ARTSTETTEN - das ist für viele schon zur Tradition geworden und so kommt 2020 die Komödie zurück auf das magische Schloss im Nibelungengau: Der Verein ergo arte präsentiert in dieser Saison in Kooperation mit Schloss Artstetten die Erfolgskomödie KUNST der bekanntesten Autorin Frankreichs YASMINA REZA, die von URSULA LEITNER großartig in Szene gesetzt wird.