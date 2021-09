Noch nie haben Prokofjew und Bugs Bunny so harmonisch zueinandergefunden. In Sachen Witz und Temperament stehen die sechs Spitzenmusiker ihren gezeichneten Mitspielern in nichts nach: Wenn fluoreszierende Drumsticks aufs Schlagzeug prasseln oder Requisiten aus den Cartoons plötzlich real auf der Bühne erscheinen, kommt die Entdeckungsreise erst so richtig in Fahrt. Getragen von zeitlosen Melodien jagt hier ein visueller Reiz den nächsten. Zwischen schwarz-weißen Fundstücken aus den Anfängen des Animationsfilms und knallbunten Cartoons von heute entsteht eine schlichtweg (aus-)gezeichnete Show, die man erlebt haben muss!

Familienvorstellung ab 8 Jahren

BESETZUNG

Joel „Sweet Sauce“ Pierson Klavier, Mark „Dingo“ Phillips Klarinette, Drew „Dranka“ Pitcher Saxophon, Greg „Eggs and“ Hammontree Trompete, Rossen „Chock Full“ Nedelchev Schlagzeug, Kaisa Maënsivu Kontrabass

Sonntag, 17.10., 16:00 Uhr - Großer Saal, Festspielhaus St. Pölten

