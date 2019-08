Ganztägig von 11:00 – 17:00 begeistern am großen Pferdefest tollkühne Shownummern und ein breitgefächertes Rahmenprogramm die Zuschauer von Klein bis Groß. Auf der Festwiese von Schloss Hof präsentieren sich Pferde, Esel, Ponys und andere Vierbeiner von ihrer besten Seite. In einem abwechslungsreichen Showprogramm zeigen die tierischen Artisten ihr Können und verzaubern so ihr Publikum.

Zu den Highlights gehören Vorstellungen von Equotherapie, Action Stunts von den Cascadeurs d`Autriche, der malende Esel Fredi aus der St. Martins Therme, Barbara Simon mit ihrem imposanten Friesen und dem zuckersüßen Pony Emil in der Vorstellung„Groß und Klein in Harmonie“, Viktor Kirka und sein Kaltblut Hermann, die Artistin und Horse Agility-Spezialistin Katharina Schneidhofer und noch viel mehr.

Infos zum gesamten Programm auf www.schlosshof.at

AboClub-Mitglieder bekommen 20 % Rabatt auf Eintrittskarten.

Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen. Angebot gültig für den Tageseintritt Schloss Hof (ausgenommen Führungen), max. 2 Erwachsenentickets. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

