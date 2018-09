Das ganze Jahr über gibt es auf Schloss Hof Feste, Workshops und Führungen: Vom Kunst- und Handwerksfest bis zum Drachensteigfest ist für jeden etwas dabei.

Österreichs größte Landschlossanlage im Marchfeld ist ein wunderbares Ausflugsziel für die ganze Familie, in dem man einen Tag im barocken

Ambiente verbringen kann. Regelmäßig finden auch Veranstaltungen statt, wie am 15. und 16. September das Kunst- und Handwerksfest. Künstler und ausgewählte Aussteller präsentieren ihre hochwertigen Produkte und bieten diese auch zum Verkauf an. In den Handwerksstuben können Besucher altes Handwerk hautnah erleben und sich bei Workshops selbst an Töpferscheibe und Co. probieren.

SKB_Foto_Michal Cilc

Beim Drachensteigfest am 29. und 30. September werden in luftigen Höhen bunte Drachen über Schloss Hof schweben. Weiter geht es mit dem Herbstfest am 13. Und 14. Oktober. Im idyllischen Gutshof erwarten die Gäste Kürbis-Schnitzkunst, Kulinarik und Kunsthandwerk.Stimmungsvolle Musik und ein buntes Rahmenprogramm bieten Unterhaltung für Groß und Klein! Schloss Hof hat auch abseits der großen Feste jede Menge zu bieten: Abenteuerreiche Erlebnispfade im Gutshof und die vielfältigen Themengärten warten darauf, erkundet zu werden.

Workshops und Führungen:

22. September: Workshop “Wildobst im Herbst”

23. September: Führung „Pferd, Esel, Schaf & Co.“

30. September und 28. Oktober: Führung „Barock-Bonbon & Schokoladensuppe“

6. Oktober: Workshop “Marmelade, Chutney & Co; Eselworkshop”

7. Oktober: Workshop „Wildobst-Experimente mit Dirndl, Holler, Quitte & Co.“

7. Oktober und 11. November: Führung „Pasteten-Götterwein-Pralinen“

4. November: Workshop „Kunsthandwerk – Töpfern, Schmieden, Flechten und vieles mehr“

Schloss Hof

2294 Schloßhof 1

Schloss Niederweiden

2292 Engelhartstetten

Sonderausstellung „Warum isst die Welt, wie sie ist?“

Schloss Hof und Schloss Niederweiden in Niederösterreich widmen sich noch bis 18. November 2018 in einer interaktiven Ausstellung der Frage: Warum isst die Welt, wie sie isst? „Das Thema Essen in all seinen Facetten ist allgegenwärtig. Schloss Hof mit seinem Gutshof und Schloss Niederweiden als einstiges Jagdschloss mitten im Marchfeld sind ideale Orte, um über die Geschichte, Gegenwart und die Zukunft unseres Essens nachzudenken“, erklärt Geschäftsführer Klaus Panholzer.

SKB_Hertha Hurnaus

AboClub-Vorteil: Minus 20 % auf Eintrittskarten

Abonnenten erhalten bis 18. November 2018 minus 20 % auf Eintrittskarten zur Sonderausstellung auf Schloss Hof und Schloss Niederweiten.

Kupon hier downloaden:

NÖN-AboClub-SchlossHof-Niederweiden.pdf (pdf)