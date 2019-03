Die WISA Messe die größte Bau- und Wohnmesse Niederösterreichs. Geballte Kraft an drei Tagen in den Bereichen Bauen, Wohnen, Energieeffizienz, Garten, Auto, E-Mobilität und Erfinder lockten 2018 über 45.000 Besucher an. 450 Aussteller bieten kompetente und fachkundige Beratung und präsentieren Ihre Neuheiten rund ums Bauen und Wohnen. Auch der Vergnügungspark und die kulinarischen Schmankerln gehören zum Fixprogramm der WISA.

