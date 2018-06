Nummer-eins-Hits am laufenden Band, mehrere Auszeichnungen in Deutschland und Österreich – Christina Stürmer wurde nach ihrer Teilnahme bei der Castingshow Starmania zu einer der bekanntesten österreichischen Sängerinnen. Mit Hits wie „Millionen Lichter“, „Seite an Seite“ oder „Ich lebe“ begeistert sie seither die Massen.

Sie gibt am Samstag, 25. August, auf Initiative des Sonnenschutzzentrums Mostviertel eines ihrer wenigen Österreichkonzerte. Neumarkt/Ybbs im Bezirk Melk wird für einen Tag ihr Zuhause und neben dem Badesee im Freizeitzentrum die Kulisse für das Open Air.

Einlass ist um 17 Uhr. Als Vorbands treten um 18.30 Uhr der Sieger des Musikwettbewerbes „podium.jazz.pop.rock.“ und um 19.30 Uhr „AMON“ auf, ehe um 21 Uhr Christina Stürmer die Bühne betritt. „Ich freue mich riesig. Wir werden den Abend gemeinsam zum Konzerthighlight machen“, freut sich die Sängerin.

NÖN-AboClub-Vorteil

Minus 3 Euro auf Stehplatz- und Wavebreakerkarten!

Ermäßigte Tickets erhalten Sie auf nön.at/ticketshop. Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets im Vorverkauf, solange der Vorrat reicht.