Seit Jahren kann die „AB HOF“ rund 35.000 Besucher aus dem gesamten österreichischen Bundesgebiet und dem Ausland verzeichnen. Fast 300 Aussteller garantieren die Fachkompetenz der Messe.

Die Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter bietet auch in diesem Jahr wieder einen umfassenden Marktüberblick für die Verarbeitung und Vermarktung bäuerlicher Lebensmittel und Dienstleistungen. Die Messe gliedert sich dabei in zwei Bereiche: Der Fachbesucherteil für die Direktvermarkter wird sich wieder in den Hallen 3 bis 9 befinden, während der Konsumententeil mit Einkaufs- und Verkostungsmöglichkeit auf der überdachten Brücke über die Erlauf, in der Wieselburger-Halle (Halle 10) und in der NÖ-Halle (Halle 11 – Steirerdorf) zu finden sein wird.

Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet den Besuchern weitere Informationsmöglichkeiten. Erstmals wird es 2019 unterschiedliche Thementage geben. Der Freitag, 8. März steht dabei ganz im Zeichen der Milchverarbeitung. Der Samstag, 9. März wird dem Thema „Alternative Tierhaltung und Fleischverarbeitung“ gewidmet sein, während es am Sonntag, 10. März ein umfangreiches Vortragsprogramm über „green care“ geben wird. Den Abschluss macht am Montag, 11. März der Schwerpunkt „Obstbau & Obstverarbeitung“.

Für Konsumenten und Produzenten gleichermaßen von Interesse sind die Verkostungsschulungen für unterschiedliche Produkte: Dabei lernt man Produkte zu beurteilen, Fehler zu erkennen und auch Rückschlüsse auf die Produktion von z. B. Öl, Honig, Honigprodukten oder Met. Bei den Produktionsseminaren können die Teilnehmer (begrenzte Teilnehmerzahl) auch selbst Hand anlegen und wichtige Tipps für die Produktion – etwa von Brot oder Destillaten – erlernen oder vorhandenes Wissen vertiefen. Vorträge - beispielsweise über die Imkerei, über „Gesunde Hautpflege“ oder zum Thema „Gemüse und Kräuter selber fermentieren“ - runden das Begleitprogramm ab.

Die Qualitätswettbewerbe im Vorfeld der „AB HOF“ finden auch während der Messe ihren Niederschlag. Die jeweiligen Siegerprodukte der Wettbewerbe „Das goldene Stamperl“ (Brände, Liköre), „Die goldene Birne“ (Most, Fruchtsaft, Essig, Obstweingetränke, Marmeladen und Trockenobst und -gemüse), „Speck-Kaiser“ (Rohpökelwaren, Kochpökelwaren, Rohwürste und Aufstriche), „Die goldene Honigwabe“, „Brot-Kaiser“ (Brot und Feingebäckspezialitäten aus bäuerlicher Produktion), „Fisch-Kaiser“ (Süßwasserfisch aus bäuerlicher Produktion) „Öl-Kaiser“ (Speiseöl) und – heuer erstmals auch – „Pasta-Kaiser (Teigwaren) und „Das goldene Blunz´nkranzl“ (Blutwurst) können vor Ort verkostet werden.

zVg

Die „AB HOF“ ist von Freitag, 8. bis Montag, 11. März 2019 täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Konsumententeil ist am Freitag und Sonntag bis 19:00 Uhr geöffnet, am Samstag 9. März bis 00.00 Uhr (Steirerabend). Weitere Informationen unter 07416/502-0 und unter www.messewieselburg.at

50 % Rabatt für AboClub-Mitglieder

AboClub-Mitglieder erhalten 50 % Rabatt auf Tageskarten (nur 4 statt 8 Euro). Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen. Der Vorteil an allen Messetagen ist für max. 2 Tageskarten gültig. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

NÖN-AbloClub_Ab HofMesse.pdf (pdf)