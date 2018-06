Die traditionellen Schwerpunkte der Messe liegen zum einen in der Landwirtschaft, wo im Speziellen Tierhaltung und Grünlandwirtschaft im Vordergrund stehen. Im tierischen Bereich bildet heuer die „Rinderzucht“ den Mittelpunkt der Ausstellung. Unter dem Titel „Tierfamilien“ werden in der Tierhalle alle Zuchtverbände vertreten sein und auch die wichtigsten Zuchttierrassen wie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Hühner ausgestellt und - wie der Titel sagt - jeweils auch mit Jungtieren dem interessierten Publikum präsentiert. Zum anderen wird aber auch der Forst- und Energietechnik wieder breiter Raum gewidmet, wobei in diesem Bereich das Forstzentrum hervorzuheben ist.

Unter der Schirmherrschaft von „So schmeckt NÖ“ steht wieder die kulinarische Versorgung im Freigelände 4. Grillweltmeister und Haubenkoch Adi Bittermann und sein Team werden während der Messe beste niederösterreichische Produkte aus der heimischen Landwirtschaft zubereiten und zum Verzehr anbieten.

Das komplette Programm und alle Infos rund um die Messe finden Sie unter www.messewieselburg.at

Die Wieselburger Messe ist von 28. Juni bis 1. Juli täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

