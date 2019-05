Neben dem land- und forstwirtschaftlichen Teil werden in Wieselburg die Bereiche „Bauen & Wohnen“, „Haushaltsausstattung“ und „Garten – Genuss – Freizeit“ abgedeckt. Die traditionellen Schwerpunkte der Messe liegen zum einen in der Landwirtschaft, wo im Speziellen Tierhaltung und Grünlandwirtschaft im Vordergrund stehen.

Unter der Schirmherrschaft von „So schmeckt NÖ“ steht wieder die kulinarische Versorgung im Freigelände 4. Grillweltmeister und Haubenkoch Adi Bittermann und sein Team werden während der Messe beste niederösterreichische Produkte aus der heimischen Landwirtschaft zubereiten und zum Verzehr anbieten. Grillvorführungen vom AMA Grillclub erweitern das spannende Programm.

Die Halle 10 (Wieselburger Halle) ist ganz den Familien gewidmet. „okidoki auf Tour“ werden an allen vier Messetagen mit verschiedenen Spielstationen, Animationsaktivitäten, Mal- und Bastelstationen, Riesenspielen und Hüpfburgen für Spaß und beste Laune sorgen. Besuche von bekannten Figuren aus dem Fernsehen stehen ebenfalls auf dem Programm. Weiters wird es am Samstag und Sonntag einen Kinder-Volkstanz-Schnupperkurs geben.

„future-world“ – unter diesem Slogan werden den interessierten Messebesuchern neue Entwicklungen im Technikbereich vorgestellt. Mitmachen ist hier angesagt: an verschiedenen Stationen sind spannende und interaktive AR (augmented reality) und VR (virtual reality) Elemente aufgebaut und laden zum Testen ein.

In der Halle 3 wird in Zusammenarbeit mit der Volkskultur Niederösterreich traditionelles Handwerk gezeigt. Selbst Drechseln, Goldhaarreifen binden, Bücherwürmer klöppeln… – die ganze Familie ist herzlich eingeladen, bei der Herstellung ausgewählter Handwerksstücke selbst Hand anzulegen und traditionelle Handwerkstechniken auszuprobieren.

Großes Augenmerk wird auf der diesjährigen „WIESELBURGER MESSE – Hof & Forst“ den Themen Forstwirtschaft, Forsttechnik und Wald gewidmet. Das Ausstellungsangebot wurde erweitert, spezielle Thementage sorgen für ein hochkarätiges Vortragsprogramm in einem erstmals dafür vorgesehenen Zelt samt Bühne. Im dazugehörigen Rahmenprogramm gehen etwa der Landesentscheid Forst der Landjugend NÖ oder das 8. Österreichische Motorsägen-Holzschnitzer-Event über die Bühne.

Bieranstich am 26. Juni

Auch das beliebte Wieselburger Volksfest – beginnend mit dem „Bieranstich“ am Mittwoch, 26. Juni 2019 – kann wieder mit zahlreichen neuen Attraktionen überzeugen. Die bequeme und sichere An- und Abreise mit den KAISER BIER Krügerlbussen wird heuer mit einer Neuerung angeboten. Am Donnerstagabend geht es gratis aufs Volksfest („Stammkundenfahrt“)!

Die „WIESELBURGER MESSE“ ist von 27. bis 30. Juni 2019 täglich von 9.00 - 18.00 Uhr geöffnet und als spezielles Angebot gibt es am Donnerstag und Freitag freien Eintritt!

