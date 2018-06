Eine der ersten SPA-Adressen in Niederösterreich ist das Sole-Felsen-Bad in Gmünd. Am idyllischen Asangteich befindet sich die Erlebnisbad-, Sauna- und Thermen-Anlage mit großem Wellness-Angebot. Damit bietet es Spaß, Abenteuer, aber auch Erholung für die ganze Familie.

Eine großartige Bade- und Saunalandschaft im Sole-Felsen-Bad, Massagen, Black-Mud-Anwendungen, halbstündlich geführte Aufgüsse, Liegewiesen am Teichufer oder einfach nur ein herrliches Abendessen im schönen Wintergarten – für jeden Geschmack ist das Richtige dabei. Ein Mal pro Monat feiert das Sole-Felsen-Bad ein beliebtes Saunafest. Bade- und Hotelgästen steht zudem ein umfangreiches Angebot an Massagen und Kosmetik-Anwendungen zur Verfügung.

Das Angebot ist riesig und bietet Spaß für die ganze Familie: Relaxbecken, Sportbecken, Riesenrutsche und Kinderplanschzone, dabei gibt es noch Wassergymnastik, Baby- und Kinderschwimmkurs sowie Geburtstagspartys.

Wer länger bleiben möchte, kann im idyllischen Vier-Sterne-Hotel Sole-Felsen-Bad direkt neben dem gleichnamigen Bad eines der 109 Zimmer beziehen oder mietet einen Stellplatz auf dem angrenzenden Campingplatz.

Erholen und die Natur genießen

Mit einem Wander- oder Radurlaub im Waldviertel kann man die Landschaft voller Geschichte und Mythologie genießen und noch echte und unverfälschte Natur in Niederösterreich erleben!

Wie wär's mit einem sportlichen Tag im Naturpark Blockheide oder eine Wanderung auf den zahlreichen

Themen- und Erlebniswegen, vorbei an den berühmten Wackelsteinen?

Die neugestaltete Hotel-Rezeption hält für Aktivurlauber nicht nur super Insiderrouten bereit, sondern auch Leihfahr-räder, Walkingstöcke und ein Rundumprogramm für Wellnessfans.

So lernt man das wunderschöne Waldviertel kennen und lieben.

www.sole-felsen-bad.at bzw. www.hotel-sole-felsen-bad.at

