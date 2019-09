Die Kreativmesse-Wien ist eine Messe für Basteln, Handarbeit und kreatives Gestalten. Knapp 80 Aussteller präsentieren sich heuer mit ihren Produkten für Bastelfans und alle Kreativen. „Wir haben heuer noch einen Stock dazubekommen, da wir aus allen Nähten platzen“, zeigt sich die Organisatorin der Messe Romana Horvat von Bastel Gramm in Böheimkirchen zufrieden.

Das Angebotsspektrum umfasst dabei nahezu alle Materialien wie Papier, Stoffe, Wolle und Vliese, Perlen, Modeschmuck, Schmuckanhänger, Diamond Dotz, Acrylfarbe, Pixeln, veganes Leder, Servietten, Ausstecher, Wohn- und Outdoor- Dekoration, alles rund ums Scrapbooking, Stanzen, Stempeln, Filzen, Sticken, Nähen und textiles Gestalten sowie Holzarbeiten, Garne oder auch Mosaik.

Umfangreiches Workshop-Programm

Ein umfangreiches Workshop-Programm und viele Basteltipps runden das Ausstellerangebot der Kreativmesse-Wien, die am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im MGC-MESSE-Gebäude in Wien über die Bühne geht, ab.

Basteln mit Nespresso-Kapseln, Fimo, Diamond Dotz, Märchenlampen filzen, Dreieckstücher filzen, Dreieckstücher häkeln, Perlen fädeln, Pouring Technik, Leuchtende Flaschen, Bobbeln, Stempeln, Stanzen, Papier, Scrappen, Aktionsnähmaschinen, Paracord Armbänder, Zaubern lernen, Lebensbäume machen, Story in the Box, Story in der Kugel oder Leuchtfiguren sind im Angebot.

„Das Spezielle an dieser Messe ist, dass die Besucher gleich ihre kreative Ader ausleben können und bei den verschiedensten Stationen mitmachen können“, erklärt die Messeorganisatorin.

Heuer neu ist eine Zusammenarbeit mit der Sparte Kunsthandwerk der Wirtschaftskammer Wien, diese wird auch bei der Messe austellen.

Einfache Anreise mit dem Bus

Wer nicht mit dem eigenen Auto oder mit dem Zug und der U-Bahn anreisen möchte, kann aus den Bezirken Lilienfeld und St. Pölten sowie aus dem Burgenland bequem mit dem Bus zur Messe fahren. Der Fahrpreis hin und retour samt Messeeintritt beträgt 25 Euro. Anmeldung bis spätestens 30. September an: office@bastel-gramm.at

Übrigens: Der nächste Termin ist für die Frühjahrsmesse steht auch schon fest. Diese findet am 28. und 29. März 2020 statt.

AboClub-Vorteil: Minus 50 % auf Eintrittskarten!

19. und 20. Oktober 2019, MGC Wien (Leopold-Böhm-Straße 8, 1030 Wien) Basteln, Handarbeit und kreatives Gestalten stehen im Mittelpunkt dieser Messe. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich mit ihren Produkten für Bastelfans und alle Kreativen.

Möglichkeit zur Anreise per Bus (Infos & Anmeldung per Mail an office@bastel-gramm.at, Kosten € 25,-).

ww.kreativmesse-wien.at

Facebook: Kreativmesse-Wien