HUNDE: Wer einen Hund als treuen Freund neben sich hat, weiß, dass neben guter Erziehung, altersgerechter Ernährung und sorgfältiger Pflege eines nicht fehlen darf: Der Spaßfaktor. Wir zeigen Ihnen die tollsten Freizeitvergnügen für Tier und Halter wie Dog Diving, , Agility Parcours, Junior Handling und Flyballvorführungen. Daneben präsentieren in Halle 1 private Züchter und der Österreichische Kynologen Verband (ÖKV) über 80 Hunderassen im Vorführring. Das A & O der Futtermittelhersteller preist Produkte für sämtliche Größen und Arten an – Gratisproben inklusive.

VORTRÄGE: Dogprofi Sascha Steiner wird in seinem Show-Vortrag im Vorführring „Der Hund und das Ende der Leine“, Einblicke in das Verhalten des Vierbeiners geben.

AKTIVITÄTEN: Eine Vorführung der Rot Kreuz-Rettungshundestaffel zeigt, wie wichtig Vierbeiner in Notsituationen sind, der ÖGV lädt zum Agility-Parcours, bei dem auch Besucher-Hunde mitmachen können sowie zum Breitensport-Parcours, bei dem ebenfalls alle Besucher zum Mitmachen eingeladen sind. Für strahlende Augen werden Inez Dengscherz und ihre zweifache Europameisterin in Trickdog, Australian Shepherd Mädchen Amy sorgen. Eine Begegnung der besonderen Art versprechen Gänse und Fachfrau Kerstin Schmölz, sie wird eine „Hütevorführung mit Gänsen“ zum Besten geben. Im Freigelände zeigt das Fly Ballteam Pink Paws diese tolle Hundesportart. Eine weitere köstliche Aktivität ist dieses Jahr der Leckerli-Backworkshop für Hund & Katz`. Besondere Bedürfnisse? Unverträglichkeiten oder Allergien? Kein Problem! Anhand von knackigen Rezepten wird gezeigt, wie die perfekten Leckerlis für Fellnasen gelingen. Backen von getreidefreie Leckerlis zum Mitnehmen.

KATZEN, Halle 4: Schnurrende Schönheiten wie Perser, Maine Coone und Siam finden Sie in Halle 2. Von einer fachmännischen Jury wird täglich unter 300 Katzen die attraktivste ihrer Art zur Schönsten der Ausstellung erkoren.

EXOTICA, Halle 3: Wer das eher Ungewöhnliche bevorzugt, ist in Halle 3 der EXOTICA bestens aufgehoben. An beiden Tagen sind Spinnen, Insekten, Garnelen und andere Wirbellose, sowie Fische zu bestaunen und zu erwerben. Natürlich werden auch Terrarien, Technik, Futtertiere und alles an Zubehör für artgerechte Terrarien in großer Zahl angeboten. Auch der Pflanzenfreund findet ein vielfältiges Sortiment exotischer Pflanzen. Das Wohl der Tiere steht bei uns an oberster Stelle. Der positive Einfluss eines Haustieres ist durch Studien belegt. Doch bevor ein Tier in die Familie kommt, gibt es viele Fragen zu klären. Unsere Messe soll Ihnen dabei helfen, die richtigen Antworten zu erhalten und sich einen Überblick über die zahlreichen Arten zu verschaffen.