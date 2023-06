20 % Rabatt beim Festival Retz: Dacapo für „Elias“

Jedem Meisterwerk der Musikgeschichte sind unterschiedliche Deutungsräume zu eigen. Deshalb ist es sehr reizvoll, ein solches Opus immer wieder aufs Neue aus veränderter Perspektive zu beleuchten. Die von Publikum und Presse bejubelte szenische Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy wird daher diesen Sommer wieder aufgenommen.

In der neugestalteten Inszenierung arbeitet das nahezu unveränderte Ensemble den Ursprung des Konfliktes noch deutlicher heraus: Der Fokus liegt heuer auf der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die in Hass, Demagogie und letztlich in gewalttätige Auseinandersetzungen mündet. Am 7. Juli feiert die adaptierte Version des Oratoriums „Elias“ Premiere und steht bis 23. Juli in vier Reprisen des Festival Retz auf dem Programm.

Termine:

Premiere: 7. Juli 2023, Beginn 19:30 Uhr

Weitere Vorstellungen: 9. / 14. / 21. u. 23. Juli 2022, Beginn jeweils 19:30 Uhr

Alle Infos auf www.festivalretz.at

