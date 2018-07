Für Freunde der gepflegten Blues-Musik ist das Summer Blues Festival am Ratzersdorfer See ein Fixtermin. Das Festival lockt mittlerweile über 1.000 Besucher an, um im unvergleichlichen Ambiente mit Bands und Musikern aus dem In- und Ausland den Blues zu zelebrieren.

Das Programm und Line Up 2018:

Einlass: 17:00 Uhr

18:00 Uhr bis 19:10 Uhr: Wizards of Blues

19:20 Uhr bis 20:30 Uhr: R&B Caravan feat. Kai Strauss & Tommie Harris

20:40 Uhr bis 21:50 Uhr: Jimmy Reiter Band

22:00 Uhr bis 23:15 Uhr: Mojo Blues Band

Ab ca. 23:15: Abschluss Session aller Musiker

Alle Infos: www.summerblues.at

AboClub Mitglieder zahlen für Tickets nur 21 statt 26 Euro!

Ermäßigte Tickets sind gegen Vorlage der NÖN AboClub-Karte bei der Tourismusinformation St. Pölten (Rathausplatz 1, Mo – Fr 8 – 12 und13 – 17 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 – 17 Uhr) erhältlich. Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets.